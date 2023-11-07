В Волгограде пьяные супруги избили бригаду скорой помощи

В Тракторозаводском районе Волгограда выезд «скорой» на вызов к супружеской паре завершился дракой. Об этом пишет портал V1.ru.

Инцидент произошел во вторник, 7 октября, на улице Костюченко.

На станции скорой помощи пояснили, что на вызов были направлены женщина-врач и фельдшер скорой медицинской помощи.

Медики отметили, что пациенты, после осмотра и оказания помощи, напали на бригаду с кулаками.

На место происшествия прибыли полицейские и еще одна скорая. Прибывшие врачи осмотрели пострадавших коллег и сняли бригаду с вызовов.