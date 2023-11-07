В Волгограде пьяные супруги избили бригаду скорой помощи
В Тракторозаводском районе Волгограда выезд «скорой» на вызов к супружеской паре завершился дракой. Об этом пишет портал V1.ru.
Инцидент произошел во вторник, 7 октября, на улице Костюченко.
На станции скорой помощи пояснили, что на вызов были направлены женщина-врач и фельдшер скорой медицинской помощи.
Медики отметили, что пациенты, после осмотра и оказания помощи, напали на бригаду с кулаками.
На место происшествия прибыли полицейские и еще одна скорая. Прибывшие врачи осмотрели пострадавших коллег и сняли бригаду с вызовов.
Напомним, что, по данным Минздрава РФ, нападения на врачей в России происходят регулярно. В частности, пьяные пациенты проявляли агрессию в отношении медиков в Саратовской, Нижегородской областях, в Комсомольске-на-Амуре.