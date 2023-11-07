Из России депортировали около 15 тысяч мигрантов в ходе операции МВД

«В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны», — сказала Ирина Волк, ее слова опубликованы на официальном сайте министерства.

По словам Волк, первый этап операции «Нелегал-2023» проходил еще с 19 по 25 июня, а второй с 2 по 8 октября 2023 года. За два этапа удалось выявить 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. Участвовали в операции российские силовые структуры и коллеги из государств, состоящих в ОДКБ.