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Из России депортировали около 15 тысяч мигрантов в ходе операции МВД

В ходе «Нелегал-2023» сотрудники полиции депортировали порядка 15 тысяч иностранцев из России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Из России депортировали около 15 тысяч мигрантов в ходе операции МВД
© РИА Новости

«В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны», — сказала Ирина Волк, ее слова опубликованы на официальном сайте министерства.

Из общего количества задержанных иностранцев 447 находились в федеральном и международном розыске.

По словам Волк, первый этап операции «Нелегал-2023» проходил еще с 19 по 25 июня, а второй с 2 по 8 октября 2023 года. За два этапа удалось выявить 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. Участвовали в операции российские силовые структуры и коллеги из государств, состоящих в ОДКБ.

Ранее стало известно, что глава МВД Владимир Колокольцев потребовал ужесточить контроль по выдаче российского гражданства мигрантам. Он считает, что следить за контролем должны все подразделения полиции.