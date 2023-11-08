Мигрант домогался несовершеннолетней дочери топ-менеджера Bacardi в России

Глава Bacardi в России обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его несовершеннолетней дочери домогался уроженец Узбекистана, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, оперативникам не удалось задержать подозреваемого, он улетел из страны.

Как стало известно каналу, инцидент произошел 4 ноября, незнакомец начал приставать к девочке прямо на улице. Полицейские смогли выйти на подозреваемого, но не успели его задержать. 55-летний мужчина улетел в Бишкек через два дня после происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге полицейские начали разыскивать 80-летнего пассажира рейса из Сургута, который на протяжении полета приставал к девятилетней девочке. По словам ребенка, пожилой мужчина узнал, что на борту нет ее родителей, представился массажистом и настоял на оказании услуг.