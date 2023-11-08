Пьяные россияне избили приехавшую на вызов бригаду скорой помощи

В Волгограде пьяные пациенты избили бригаду скорой помощи, которая приехала к ним на вызов. Об этом сообщили в клинической станции скорой медицинской помощи, пишет v1.ru.

Там уточнили, что на вызов к супругам приехали женщина-врач и фельдшер скорой помощи. Россияне, которые вызвали бригаду на дом, были в состоянии алкогольного опьянения — после того, как им оказали помощь, они напали на врачей.

Пострадавших медиков осмотрели их коллеги, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. После конфликта бригада временно перестала работать на вызовы.