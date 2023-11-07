Пассажиров поезда Москва – Челябинск эвакуировали под Рязанью

Пассажиров поезда сообщением Москва – Челябинск эвакуировали на железнодорожной станции Рязань-1 из-за проведения оперативных мероприятий правоохранителями. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

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Там добавили, что эвакуация поезда № 362 произошла 7 ноября в 15:36 на станции Рязань-1. Через 40 минут поезд продолжил движение, на график следования других составов это не повлияло.

Работники железной дороги принимают все меры для сокращения времени опоздания поезда.

25 октября Киевский вокзал в Москве временно закрыли для проведения оперативных мероприятий полицейскими. Всех пассажиров эвакуировали из здания. Уточнялось, что проход на платформы осуществлялся только через парковку.