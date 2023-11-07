Россиянина Украинского депортировали из США

Россиянин Дмитрий Украинский, которого Таиланд в прошлом году выдал США по обвинению якобы в махинациях, депортирован в Россию.

О том, что Украинского депортировали в Россию, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Украинский был арестован в Паттайе в 2016 году по запросу США. Там его обвиняли в кибермошенничестве, хакерстве, отмывании денег в составе преступной группы.