Осужденного за хакерство в США россиянина Украинского освободили

Россиянин Дмитрий Украинский, ранее осужденный в США за финансовые преступления и хакерство, освобожден из американской тюрьмы и вернулся в РФ . Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников .

"Украинский уже прибыл в Россию, сейчас самолет с ним приземлился в аэропорту на российской территории", - рассказал он.

Украинский обвинялся в сговоре для совершения мошенничества с помощью электронных средств связи и отмывании денег. Обвинение требовало максимальное наказание - до 20 лет лишения свободы.

"Однако ввиду абсолютной недоказанности причастности Украинского к этому деянию, а также благодаря слаженной работе адвокатов, правозащитников и МИД РФ обвинение было вынуждено запросить Украинскому лишь 5 лет заключения. Суд зачел ему в срок наказания время, проведенное в тайской тюрьме, и россиянин вышел на свободу", - заверил правозащитник.

Дмитрий Украинский был осужден в Таиланде на 10 лет по обвинению в финансовых преступлениях - хищении средств американцев и их легализации в Таиланде, вину он отрицал. Решение суда вступило в силу в 2019 году, по закону королевства его должны были освободить условно-досрочно. Позднее суд Таиланда удовлетворил запрос США о его экстрадиции.