В Южной Осетии прокомментировали инцидент со стрельбой на границе

"Считаем такую позицию абсолютно контрпродуктивной и более того, провоцирующей <...> инциденты, способные привести к эскалации напряженности. Республика Южная Осетия и впредь будет принимать все законные меры для защиты от нарушений границы своей суверенной территории и воздушного пространства. Вновь призываем Тбилиси прислушаться к предложению начать совместную работу по делимитации и демаркации государственной границы, предполагающую, в том числе, определение порядка ее пересечения по цивилизованным и транспарентным правилам", - подчеркнули в министерстве.