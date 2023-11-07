В Москве неизвестные ограбили офицера

В Москве двое неизвестных ограбили офицера. Ущерб, по словам военнослужащего, составил 300 тыс. рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел у станции метро «Белорусская», в ночь с субботы на воскресенье, 5 ноября.

Источник пояснил, что к офицеру подошли двое неизвестных. Между мужчинами возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку.

Во время драки один из грабителей сорвал с шеи военнослужащего золотую цепь. После этого злоумышленники скрылись.