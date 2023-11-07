Беспилотник рухнул на дерево в СНТ в Новой Москве

Telegram-канал «112» сообщил, что беспилотник самолетного типа упал на дерево в районе садоводческого товарищества в Новой Москве. По его информации, БПЛА повис, зацепившись парашютом. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что местные жители уже вызвали полицию и сотрудников МЧС. В публикации сообщается, что оперативные службы приступили к установлению модели аппарата, размер которого составляет до двух метров.