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Против замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова возбудили дело

Против замминистра внутренних дел Дагестана, начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова возбудили дело о даче и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Против замминистра внутренних дел Дагестана возбудили дело
© globallookpress.com

Исмаилова задержали ранее 7 ноября. В его доме и служебном кабинете прошли обыски.

Также был задержан заместитель Исмаилова Далгат Абдулгапуров. Обоих фигурантов сотрудники ФСБ вывезли из Дагестана на допрос в Москву.

Исмаилов занимает пост замминистра МВД и начальника СУ с декабря 2019 года.

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