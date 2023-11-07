Против замминистра внутренних дел Дагестана возбудили дело

Против замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова возбудили дело
Против замминистра внутренних дел Дагестана, начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова возбудили дело о даче и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.
Исмаилова задержали ранее 7 ноября. В его доме и служебном кабинете прошли обыски.
Также был задержан заместитель Исмаилова Далгат Абдулгапуров. Обоих фигурантов сотрудники ФСБ вывезли из Дагестана на допрос в Москву.
Исмаилов занимает пост замминистра МВД и начальника СУ с декабря 2019 года.
Lenta.ru: главные новости