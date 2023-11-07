Самолет авиакомпании "Икар", летевший в Курган, сел в Тюмени из-за тумана

Самолет авиакомпании "Икар", летевший из Сочи в Курган, совершил посадку в аэропорту Тюмени из-за тумана в конечном пункте назначения, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Кургана (туман) воздушное судно авиакомпании "Икар", следующее по маршруту ЕО-520 сообщением Сочи-Курган, совершило посадку в аэропорту города Тюмени. На борту находились 110 пассажиров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, из-за инцидента отменили рейса ЕО-348 авиакомпании "Икар" сообщением Курган - Санкт-Петербург. По решению авиакомпании пассажиров автобусами отправили в Тюмень, откуда вылетят рейсом до пункта назначения. Всего продали 81 билет.