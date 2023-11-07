Против замглавы МВД Дагестана возбуждено уголовное дело

Руфат Исмаилов — полковник юстиции, в органах внутренних дел служит с 1996 года. По данным «Коммерсанта», родился в Дербенте. Окончил Нижегородскую академию МВД РФ, работал заместителем начальника Дербентского ГОВД по следственной работе. На должность замминистра Исмаилов был назначен 4 декабря 2019 года, а до этого несколько месяцев занимал этот пост в качестве временно исполняющего обязанности. Газета.Ru