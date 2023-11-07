Пассажир пригрозил устроить взрыв в Шереметьево

Пассажир рейса, следовавшего из китайского города Гуанчжоу в столичный аэропорт Шереметьево, вел себя неадекватно и кричал о том, что у него есть при себе бомба. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО во вторник, 7 ноября.

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В полицию поступил сигнал о том, что один из пассажиров, будучи пьяным, ругается матом и не реагирует на замечания бортпроводников. Кроме того, мужчина заявил, что у него под футболкой находится бомба.

Прибывшие в аэропорт Шереметьево правоохранители задержали нарушителя спокойствия, которым оказался 39-летний уроженец Свердловской области. Выяснилось, что мужчина действительно пьян, а вот бомбы у него нет.

В отношении дебошира составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». По факту остальных противоправных действий проводится проверка.