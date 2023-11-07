Второклассник балашихинской гимназии воткнул сверстнику карандаш в ухо

Второклассник гимназии № 11 в Балашихе ударил одноклассника карандашом в ухо, пишет Telegram-канал Mash. Первую помощь пострадавшему оказали в школьном в медпункте, там же остановили кровотечение. Затем отец отвез сына в больницу.

По данным канала, конфликт между одноклассниками произошел перед продленкой. Сначала мальчик попытался облить пострадавшего водой, а затем ударил карандашом. У него уже состоялась беседа с администрацией учебного заведения и инспектором по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре второклассник держит в страхе всю школу. Беспокойство вызывает его агрессивное поведение, оскорбления в адрес учителей и избиение сверстников. Как отмечается, школьник смог избежать наказания благодаря маме, которая работает в полиции. На проблему уже обратили внимание местные власти, которые заявили о необходимости провести расследования. Они обещают принять соответствующие меры.