Сочинские спасатели вытащили застрявшего в пещере спелеолога

Спасатели помогли туристу-спелеологу, который застрял в пещере Чертова нора и не смог самостоятельно выбраться на поверхность. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

Помощь понадобилась 43-летнему спелеологу. Он вместе с напарницей решил покорить пещеру в каньоне реки Агуры ночью 6 ноября. Однако обратно женщина выбралась одна.

«В 6 утра она позвонила спасателям и сказала, что ее напарнику, возможно, требуется помощь, так как она не смогла до него докричаться. Также женщина вызвала на помощь друга спелеолога», - говорится в сообщении.

В итоге добраться до пострадавшего удалась только двум «самым стройным спасателям», которые при помощи альпинистского снаряжения помогли ему выбраться.

Помощь медиков никому не потребовалась, так как спасти застрявшего мужчину удалось вовремя. Через несколько часов после завершения операции пошел дождь, а, учитывая, что пещера находится в русле реки, это могло бы стать проблемой.