Следствие нашло признаки умышленного убийства помощника Залужного

Следственные органы Украины нашли признаки умышленного убийства и незаконного обращения с оружием в гибели помощника главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного Геннадия Частякова. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона Украины.

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«Уголовное производство открыто по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 115 («Умышленное убийство») и части 1 статьи 263 («Ношение, хранение, сбыт и передача огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения») Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) республики сообщили, что человек, подаривший гранаты помощнику главкома ВСУ предупредил, что они боевые.

«Вероятно, погибший не поверил в эту информацию», — допустили в ведомстве.