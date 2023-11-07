$93.04-0.1499.01+0.01

В Самарской области арестовали подростка за подготовку теракта в школе

В Самарской области в Сызрани арестовали 15-летнего подростка, готовившего теракт в школе. RT на русском

«У подозреваемого после просмотра видеозаписей в сети „Интернет“ об основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах, возник преступный умысел, направленный на совершение террористического акта — поджога школы, где он обучался», — говорится в сообщении СК. Ura.Ru

На допросе школьник признался, что собирался напасть на школу и свести счеты с учителями и одноклассниками. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Газета.Ru

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал школьника. Парламентская газета

В Самарской области арестовали подростка за подготовку теракта в школе
© РИА Новости
3