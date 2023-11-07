Суд в Баку приговорил жителя Карабаха к 15 годам лишения свободы

Суд в Баку приговорил жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы по делу о геноциде. Об этом во вторник сообщает агентство Trend.

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Уточняется, что речь идет о деле по факту совершения геноцида в селе Мешали Ходжалинского района. Потерпевшими по нему признаны 59 человек.

В материале указано, что Хачатрян, который является гражданином Армении, находился в международном розыске в связи с этим преступлением и был задержан на погранично-пропускном пункте «Лачин» в июле этого года.

«В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25, ранила 14 и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района», — привели подробности о преступлении журналисты.