Суд в Баку приговорил жителя Карабаха к 15 годам лишения свободы
Суд в Баку приговорил жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы по делу о геноциде. Об этом во вторник сообщает агентство Trend.
Уточняется, что речь идет о деле по факту совершения геноцида в селе Мешали Ходжалинского района. Потерпевшими по нему признаны 59 человек.
В материале указано, что Хачатрян, который является гражданином Армении, находился в международном розыске в связи с этим преступлением и был задержан на погранично-пропускном пункте «Лачин» в июле этого года.
«В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25, ранила 14 и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района», — привели подробности о преступлении журналисты.
Как писала «Парламентская газета», 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о том, что с 1 января 2024 года Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование, а все госучреждения будут распущены. Это произошло вскоре после того, как 19 сентября минобороны Азербайджана провело «локальные антитеррористические мероприятия» в Карабахе, по итогам которых большинство населения непризнанной республики уехало в Армению.
Пятнадцатого октября президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг страны в столице Нагорного Карабаха Ханкенди и выступил с речью.