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В Кирове нашли школьницу, которая пропала накануне

В Кирове волонтерам удалось отыскать девятилетнюю девочку, которая потерялась ранее. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» по региону.

Волонтеры нашли девочку, которая ранее пропала в Кировской области
© Газета.Ru

Добровольцы не поделились подробностями того, как нашли ребенка. Известно, что девочка жива.

Школьница пропала накануне. По информации волонтеров, она вышла из дома и не вернулась. Поиски продолжались всю ночь и осложнялись тем, что в районе, где потерялась пропавшая, находится много заброшенных зданий и оврагов. Все эти места осмотрели, но найти ребенка там не удалось.

В поисках принимали участие 50 человек. К мероприятию приобщили в том числе и кинологов.

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