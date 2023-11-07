Волонтеры нашли девочку, которая ранее пропала в Кировской области

Школьница пропала накануне. По информации волонтеров, она вышла из дома и не вернулась. Поиски продолжались всю ночь и осложнялись тем, что в районе, где потерялась пропавшая, находится много заброшенных зданий и оврагов. Все эти места осмотрели, но найти ребенка там не удалось.