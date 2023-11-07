На Урале пенсионер расстрелял сыновей

На Урале 72-летний отец выстрелил в 46-летнего и 51-летнего сыновей. Lenta.ru

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области, вечером 6 ноября местный житель разругался со своими взрослыми детьми и взял ружье: одному из них выстрелил в живот, второму - в плечо. Российская газета

«От полученного повреждения 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Второй пострадавший скрылся от вооружённого отца, в связи с чем обвиняемый не смог довести умысел на убийство двух человек», — говорится в заявлении. RT на русском