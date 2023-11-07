В Амстердаме арестовали мужчину по делу об убийстве россиянина

Полиция Амстердама во вторник арестовала мужчину по подозрению в причастности к гибели российского коллекционера Александра Левина, тело которого нашли в реке рядом с Центральным вокзалом Амстердама в 2013 году.

В конце января 2013 года прохожие нашли тело, завернутое в синий пластиковый пакет, в реке недалеко от Центрального вокзала в Амстердаме. Только спустя 10 лет эксперты идентифицировали жертву как пропавшего российского коллекционера Александра Левина.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции, 7 ноября полиция арестовала 62-летнего мужчину из Амстердама по подозрению в причастности к смерти 65-летнего российского бизнесмена Александра Левина, передает РИА «Новости».

Сообщается, что ДНК подозреваемого совпали со следами, обнаруженными на останках 65-летнего россиянина и материале, которым было обернуто тело погибшего.

Полиция также установила, что тело было извлечено из реки недалеко от дома подозреваемого. В то же время голландские правоохранители не стали раскрывать личность арестованного и возможные мотивы преступления.