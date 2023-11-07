Мужчина домогался трех несовершеннолетних девочек на юге Москвы

Суд арестовал мужчину 1970 года рождения, подозреваемого в домогательствах трех несовершеннолетних девочек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 7 ноября.

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По ее словам, преступление произошло возле жилого дома в Ореховом бульваре. Злоумышленник домогался трех девочек 2010 и 2011 годов рождения, которые рассказали о произошедшем родителям, после чего они обратились в полицию.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Позднее суд с учетом позиции обвинения арестовал фигуранта.

— Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, — подчеркнула Иванова.