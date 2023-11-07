Один из крупнейших ТЦ в Европе пожаловался на атаку «российских хакеров»

Руководство одного из крупнейших европейских торговых центров Kaufhaus des Westens (KaDeWe), распложенного в Берлине, обвинило «российских хакеров» в кибератаке и возникших из-за нее проблемах. Об этом пишет Bild.

Руководитель Михаэль Петерсайм в своем письме подчеркнул, что атаку удалось быстро обнаружить и начать отражать на ранней стадии, однако она повлияла на работу ТЦ. В частности, IT-системы пришлось перевести в аварийный офлайн-режим и возникли проблемы с безналичной оплатой.

«Kaufhaus des Westens с выходных борется с крупными IT-проблемами. Причина в том, что киберпреступники из России в ночь на пятницу начали атаку на сети KaDeWe Group», — приводит издание его слова.

Петерсайм также заметил, что на данный момент операции по карте уже восстановлены, но периодически происходят сбои.

При этом он не уточнил, произошла ли утечка данных клиентов в результате атаки.

Ранее США и их союзники сообщили, что российские хакеры атаковали мобильные устройства украинских солдат, чтобы получить доступ к конфиденциальной боевой информации.