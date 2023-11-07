$93.04-0.1499.01+0.01

Обжалован арест блогера Аяза Шабутдинова

Защита обвиняемого в мошенничестве блогера и «бизнес-коуча» Аяза Шабутдинова подала жалобу на его арест. Об этом заявил РИА Новости адвокат Никита Апаликов.

Защита блогера Аяза Шабутдинова обжаловала его арест
© ТАСС

Следствие считает, что Шабутдинов продавал вебинары, тренинги, курсы, якобы позволяющие открыть успешный бизнес, что на самом деле не соответствовало действительности. В деле восемь эпизодов, а ущерб составил в районе 4 млн рублей.

Таганский суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря. В ходе заседания стало известно, что у блогера есть гражданство Сент-Люсии и действующие визы США, Италии и ОАЭ.

Чем так известен Аяз Шабутдинов и почему о нём заговорили только сейчас?

По словам адвоката, защита обжаловала это решение суда.

«Мы рассчитываем на то, что Московский городской суд в кратчайший установленный законом срок жалобу примет, рассмотрит и вынесет по ней справедливое решение», — подчеркнул Никита Апаликов.

Сам бизнес-тренер свою вину не признал. Он заявил, что происходящее «стало для него шоком».

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости