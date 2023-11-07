Защита блогера Аяза Шабутдинова обжаловала его арест

Защита обвиняемого в мошенничестве блогера и «бизнес-коуча» Аяза Шабутдинова подала жалобу на его арест. Об этом заявил РИА Новости адвокат Никита Апаликов.

Следствие считает, что Шабутдинов продавал вебинары, тренинги, курсы, якобы позволяющие открыть успешный бизнес, что на самом деле не соответствовало действительности. В деле восемь эпизодов, а ущерб составил в районе 4 млн рублей.

Таганский суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря. В ходе заседания стало известно, что у блогера есть гражданство Сент-Люсии и действующие визы США, Италии и ОАЭ.

По словам адвоката, защита обжаловала это решение суда.

«Мы рассчитываем на то, что Московский городской суд в кратчайший установленный законом срок жалобу примет, рассмотрит и вынесет по ней справедливое решение», — подчеркнул Никита Апаликов.