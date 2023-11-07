«Ростелеком» подтвердил повреждение кабеля в Финском заливе

Повреждение кабеля связи в Финском заливе не отразилось на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям, заявили в «Ростелекоме». RT на русском

Связь в Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме, а сама авария на подводной волоконно-оптической линии связи от Кингисеппа до Калининграда не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям. ТАСС