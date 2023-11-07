В МВД требуют арестовать боксера Иванова за стрельбу в центре Москвы

Следователи МВД требуют заключить под стражу чемпиона по боксу Никиту Иванова, обвиняемого в стрельбе с пострадавшими возле ресторана в центре Москвы. Об этом во вторник сообщили в столичной прокуратуре.

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По данным ведомства, которые приводит ТАСС, ходатайство следствия об аресте Иванова поступило в Замоскворецкий районный суд. Спортсмену вменяют часть 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.

Конфликт возле одного из заведений на Шлюзовой набережной в Москве произошел вечером 5 ноября. Как писала «Парламентская газета», 37-летний уроженец Тамбовской области Никита Иванов, будучи в нетрезвом виде, набросился с кулаками на двоих мужчин и открыл стрельбу из травматического пистолета. Пострадавшими стали четыре человека.