В МВД требуют арестовать боксера Иванова за стрельбу в центре Москвы

В МВД требуют арестовать боксера Никиту Иванова за стрельбу в центре Москвы
Следователи МВД требуют заключить под стражу чемпиона по боксу Никиту Иванова, обвиняемого в стрельбе с пострадавшими возле ресторана в центре Москвы. Об этом во вторник сообщили в столичной прокуратуре.
По данным ведомства, которые приводит ТАСС, ходатайство следствия об аресте Иванова поступило в Замоскворецкий районный суд. Спортсмену вменяют часть 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.
Конфликт возле одного из заведений на Шлюзовой набережной в Москве произошел вечером 5 ноября. Как писала «Парламентская газета», 37-летний уроженец Тамбовской области Никита Иванов, будучи в нетрезвом виде, набросился с кулаками на двоих мужчин и открыл стрельбу из травматического пистолета. Пострадавшими стали четыре человека.
Интернет-СМИ называют зачинщиком потасовки Иванова: якобы он попросил закурить у одного из посетителей и облокотился на него. Впоследствии Боксера задержали полицейские, меру пресечения ему изберет суд.