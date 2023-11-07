СМИ рассказали о состоянии детей погибшего помощника главы ВСУ

Сын помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова находится в тяжелом состоянии после взрыва гранаты, дочь военного также остается в больнице, но ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили украинские СМИ.

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Частяков, помощник главы ВСУ Валерия Залужного, погиб в результате взрыва гранаты 6 ноября. Залужный сообщил, что Частяков погиб в свой день рождения, так как в одном из подарков сработало взрывное устройство. Рядом с военным в момент взрыва находились его дети, они пострадали.

Позже глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что Частяков пришел домой с подарками от коллег, которые начал показывать членам семьи. Он достал подарок, содержавший гранаты «нового западного образца», и дал одну из них сыну. Ребенок начал «крутить кольцо», Частяков забрал у него гранату, после чего произошел взрыв. Сообщалось, что гранаты в подарке шли вместе с бутылкой виски, поэтому военный подумал, что это не боеприпасы, а рюмки «специфической формы».

В МВД причиной гибели военного назвали неосторожное обращение с боеприпасом.