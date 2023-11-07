Самолет Utair экстренно вернулся в аэропорт Сургута

Самолет авиакомпании Utair вынужденно вернулся в аэропорт Сургута из-за проблем с системой наддува. Борт следовал в Новосибирск .

«Возврат на аэродром вылета, проблема с системой наддува. Самолет АТ75, REG/67689, рейс UTA137 Сургут — Новосибирск. Эксплуатант — ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», — говорится в telegram-канале Aviaincident.

Инцидент произошел ночью 7 ноября. Агентство попросило прокомментировать ситуацию пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Аэрофлот» сделал заявление об инциденте с самолетом в аэропорту Ханты-Мансийска. Во время посадки борт авиакомпании заскользил по взлетной полосе.