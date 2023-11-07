В России накрыли крупную банду фальшивомонетчиков, которая производила поддельные деньги на сумму до 2 млрд рублей в год. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, преступники работали в семи регионах страны.

Пресечь деятельность злоумышленников удалось совместно с МВД РФ. Организованное преступное сообщество специализировалось на изготовлении и оптовой продаже пятитысячных купюр в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, а также в Дагестане и Крыму.

В ФСБ отметили, что деятельность группировки была четко выстроена, а роли распределены. При этом рядовые участники не знали, сколько еще человек входят в преступное сообщество и какие функции они выполняют. Сам процесс производства подделок делился на несколько этапов, вроде создания электронных образов или нанесение элементов защиты, проходя в общей сложности по пяти различным адресам.

Основную часть фальшивых купюр продавали через даркнет и рассылали в регионы. Остальная сбывалась через закладчиков и при личных встречах с проверенными покупателями. Силовики провели 144 обыска, при которых изъяли свыше 20 млн фальшивых рублей, оборудование для их изготовления, банковские карты, флешки, компьютеры и средства связи.