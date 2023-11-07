Пьяный мужчина порезал полковника полиции за просьбу сделать музыку тише

Пьяный мужчина в подмосковном Дзержинске напал с ножом на соседа, оказавшегося полковником полиции, за просьбу сделать музыку тише. Об этом стало известно во вторник, 7 ноября.

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По информации Telegram-канала Shot, бытовой конфликт произошел в районе часа ночи. Сотрудник полиции пытался выспаться после рабочего дня, однако ему мешала громкая музыка за стеной. Страж порядка попытался урезонить выпившего соседа, однако тот не планировал останавливать веселье.

Между мужчинами началась ссора, в ходе которой агрессивный сосед вонзил нож в руку полицейскому. Пострадавший обратился за помощью к коллегам, которые задержали меломана.

Выяснилось, что несговорчивый сосед был ранее судим за причинение легкого вреда здоровья. В данный момент в отношении него проводится проверка.