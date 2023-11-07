Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн

Московский суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн по делу о фейках о Вооружённых силах России. Lenta.ru

"Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Людмилы Штейн, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), сроком на два месяца", - говорится в сообщении. ТАСС