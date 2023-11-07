В Екатеринбурге женщина с пеной во рту выпала из машины и погибла

Труп женщины обнаружили в Екатеринбурге в районе пересечения улиц Окружной и 2-й Новосибирской, сообщает URA.RU, ссылаясь на представителей местного управления МВД. Очевидцы, по данным издания, утверждают, что погибшая выпала из машины с пеной во рту из-за приступа.

Сообщение об обнаружении тела 57-летней женщины поступило в отдел полиции № 12 около 07:45. В настоящее время силовики устанавливают обстоятельства происшествия, — рассказали в полиции.

По словам очевидцев, женщина ехала на белой машине, в какой-то момент ей резко стало плохо и она с приступом вывалилась из авто. В областном СК сообщили, что на место выехал следователь.

Telegram-канал «Екатеринбург ЧП» пишет, что женщина проехала за рулем совсем немного. По его информации, она свернула к ближайшему автосервису и там выпала из салона. Работники сервиса пытались оказать ей помощь, но спасти женщину не удалось, она скончалась на месте.