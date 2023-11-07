На Урале пенсионер расстрелял сыновей

Telegram-канал SHOT сообщает, что в селе Туринская Слобода в Свердловской области 73-летний пенсионер открыл стрельбу по взрослым сыновьям, которые не хотели работать. По данным канала, один из них скончался на месте, второго госпитализировали.

По информации SHOT, в семье вспыхнул конфликт из-за того, что взрослые дети не работали и сидели на иждивении у отца-пенсионера. В какой-то момент пожилой мужчина потерял самообладание и схватил ружье. Он дважды выстрелил в живот младшему, 46-летнему сыну, и один раз в руку старшему, 51-летнему наследнику. Младший скончался до приезда скорой помощи, второго отправили в хирургическое отделение районной больницы.

Пенсионер хотел скрыться с места преступления, однако полицейские задержали его. На допросе мужчина признался, что не хотел убивать сыновей, а рассчитывал перевоспитать.