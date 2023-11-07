В ДНР задержали местного жителя за передачу Киеву секретных данных

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) задержали местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных Украине. Газета.Ru
Он пытался попасть на военную службу по контракту в добровольческие подразделения. Предполагается, что таким образом он рассчитывал получить сведения, составляющие государственную тайну. News.ru
Подчеркивается, что в ходе оперативных мероприятий удалось предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военных. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК "Государственная измена". Российская газета