Сайт Зеленского взломало спецподразделение Прилепина
Созданное писателем Захаром Прилепиным спецподразделение «Родня» взломало сайт Владимира Зеленского. Об этом сообщается в Telegram-канале группы.
Представители изменили официальную биографию Зеленского на публикацию о бойце батальона с позывным Фальцет. Там опубликовали фото военнослужащего на фоне флага «Родни» и данные о его избрании на должность президента Украины.
В публикации отмечается, что в спецподразделении решили: если и взламывать сайт Зеленского, то только «с пользой».
Прилепин в своем Telegram-канале отметил, что хакерская атака — первая демонстрация дополнительных возможностей спецподразделения. По его словам, кроме применения беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, отряд развивает и нестандартные методы борьбы с противником. Благодаря работе «Центра анализа военных технологий», созданного штабом Прилепина, в будущем «Родня» еще не раз удивит, подчеркнул писатель.