Сайт Зеленского взломало спецподразделение Прилепина

Созданное писателем Захаром Прилепиным спецподразделение «Родня» взломало сайт Владимира Зеленского. Об этом сообщается в Telegram-канале группы.

Представители изменили официальную биографию Зеленского на публикацию о бойце батальона с позывным Фальцет. Там опубликовали фото военнослужащего на фоне флага «Родни» и данные о его избрании на должность президента Украины.

В публикации отмечается, что в спецподразделении решили: если и взламывать сайт Зеленского, то только «с пользой».