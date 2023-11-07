Россиянин похитил со склада шерстяные носки на сумму 3,5 млн рублей

Партию носков в количестве более 31 тысячи пар было необходимо доставить из Подмосковья в Набережные челны, рассказал обратившийся в полицию владелец груза. По его словам, транспортировку товара он заказывал с помощью онлайн-сервиса автомобильных грузоперевозок. Однако, груз так и не довезли, а водитель фуры перестал выходить на связь. Парламентская газета