Россиянин похитил со склада шерстяные носки на сумму 3,5 млн рублей

Правоохранители задержали водителя, который украл товары на 3,5 млн рублей. Газета.Ru
Партию носков в количестве более 31 тысячи пар было необходимо доставить из Подмосковья в Набережные челны, рассказал обратившийся в полицию владелец груза. По его словам, транспортировку товара он заказывал с помощью онлайн-сервиса автомобильных грузоперевозок. Однако, груз так и не довезли, а водитель фуры перестал выходить на связь. Парламентская газета
Мужчину оперативно задержали. По словам подозреваемого, ему сказали везти товар в другой пункт – Богородский округ. News.ru