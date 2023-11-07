Ребенок умер во время занятий на шведской стенке в Калининграде
11-летний мальчик умер во время занятий на шведской стенке в Калининграде. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил SHOT.
Несчастный случай произошел на улице Новгородской.
Пятиклассник в своей комнате занимался на турниках, а когда мать позвала мальчика на кухню, тот несколько раз не откликнулся. Когда женщина отправилась в комнату проверить ребенка, она обнаружила его бездыханное тело. Мальчик висел на шведской стенке.
По приезде полицейские пришли к выводу о несчастном случае: мальчик неудачно повис и погиб от удушья. На данный момент проводится проверка, сообщается в Telegram-канале SHOT.
Другая смерть ребенка произошла в начале октября. В торгово-развлекательном центре «Саларис» в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) мальчик двух лет подавился едой и умер на руках у матери. Женщина пыталась помочь ребенку, но безрезультатно. Мальчик скончался на месте. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
В конце октября 13-летний подросток забрал у родителей деньги и два телефона. Вскоре после этого его нашли мертвым.