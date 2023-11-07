В Уфе мужчина преследовал детей после их конфликта с его ребенком

Житель уфимского микрорайона Сипайлово узнал о конфликте своего сына со сверстниками во дворе и стал преследовать его обидчиков. Об этом сообщает «Башинформ».

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Инцидент произошел на детской площадке на улице Юрия Гагарина. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, разъяренный мужчина бьет ребенка в синей куртке, после чего мальчик пытается убежать от незнакомца вместе со своим приятелем. Тем не менее мужчина догоняет детей у подъезда, продолжая материться и кричать на них.

В конфликт взрослого и несовершеннолетних попытались вмешаться прохожие, но и они не смогли успокоить мужчину. По предварительным данным, он стал преследовать детей, вмешавшись в конфликт между ними и своим сыном.