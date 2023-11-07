В Красноярске во время заплыва в Енисее пропал мужчина

Молодого мужчину унесло течением во время заплыва на реке Енисей в Красноярске. Организованы поиски пропавшего, сообщила служба спасения Красноярского края.
"В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что на о. Татышев в г. Красноярске в 2 км от Октябрьского моста мужчина 1995 года рождения пошел моржевать и его унесло течением. На место выехали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, было обследовано 5 км береговой линии реки, однако пока мужчина не найден.
Синоптики Гидрометцентра обещают в Красноярске днем 7 ноября до минус 6 градусов, снег. Ночью столбик термометра покажет минус 15 градусов.