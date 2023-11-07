В Красноярске во время заплыва в Енисее пропал мужчина

"В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что на о. Татышев в г. Красноярске в 2 км от Октябрьского моста мужчина 1995 года рождения пошел моржевать и его унесло течением. На место выехали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда", - говорится в сообщении.