При падении беспилотника в Севастополе пострадал один человек

В результате падения обломков беспилотника в Орловке пострадал один человек, это мужчина у которого сломана рука, сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Также, по его словам, была информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи.

Ранее Развожаев рассказал, что от обломков дрона пострадала крыша частного дома в Андреевке, там произошло небольшое возгорание. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не было.