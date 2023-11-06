На Украине раскрыли подробности гибели помощника главкома ВСУ

Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадий Честяков мог получить подарок со взрывным устройством от помощника замглавкома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание Klymenko.time.

Как рассказала жена Честякова, когда он открывал подарок, произошел взрыв. Предположительно, взрывное устройство находилось в подарке с коробкой алкоголя и рюмками. В результате инцидента помощник главкома ВСУ погиб, а его 13-летний сын тяжело пострадал.