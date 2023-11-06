Труп мужчины со следами ожогов найден на северо-востоке Москвы

Труп мужчины со следами термических ожогов найден около нежилого строения в 3-м проезде Марьиной Рощи. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 6 ноября.

По словам собеседницы «ВМ», в нерабочее время погибший выпивал со своими коллегами. Из-за неосторожного обращения с огнем он получил ожоги различной степени тяжести, однако на протяжении трех суток не обращался к врачу, после чего его самочувствие значительно ухудшилось.