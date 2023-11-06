Найдены четыре подростка, сбежавшие из красноярского детдома

Полиция нашла в Абакане четырех подростков, которые сбежали из детского дома в поселке Шушенское в Красноярском крае, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

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Четверо несовершеннолетних, накануне самовольно покинувшие Шушенский детский дом, найдены полицейскими Хакасии в г. Абакан. В ближайшее время сотрудники полиции Красноярского края доставят их в Шушенское, — говорится в сообщении.

Заявление о пропаже детей поступило в дежурную часть минувшей ночью. Заместитель директора социального учреждения сообщил, что двое парней и две девушки в возрасте от 15 до 17 лет самовольно покинули детдом. Полицейские составили ориентировку и передали всем наружным отрядам для розыска несовершеннолетних.