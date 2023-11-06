Прилетевший в Москву турист забыл в самолете подозрительный сверток

Полиция разыскивает туриста, который в сентябре прилетел из Шри-Ланки в аэропорт Шереметьево рейсом авиакомпании «Аэрофлот», сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, стражи правопорядка заинтересовались пассажиром после того, как обнаружили на борту сверток с неизвестным веществом — вероятно, это была марихуана.

Спецслужбы нашли вещество, осматривая севший самолет. По данным канала, оно лежало у входа в туалетную кабинку, расположенную в кабине пилота. Полицейские полагают, что пассажир мог либо выбросить, либо выронить сверток. Сейчас зеленое вещество из пакетика проходит экспертизу.

Ранее сообщалось, что полицейские Тюменской области нашли в лесу тайник с партией мефедрона массой 16 кг. Оказалось, что наркотик спрятал проживающий в Перми сотрудник банка.

До этого стало известно, что столичный полицейский подбросил наркотики в квартиру и требовал полмиллиона у ее арендатора, однако хозяин жилья вовремя вычислил злой умысел правоохранителя и сорвал «сделку». Уточнялось, что если вина оперуполномоченного будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и он понесет наказание в соответствии с законом.