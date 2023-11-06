Число погибших в секторе Газа превысило 10 тысяч

С начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибли более 10 тыс. человек. Такие данные приводит телеканал al Arabiya, ссылаясь на палестинский Минздрав.

«Число погибших от воздушных налетов на сектор Газа достигло 10 022», — уточнили в сообщении.

По данным ведомства, среди них 4104 — это несовершеннолетние.

До этого стало известно, что в зоне конфликта пострадали свыше 24,8 тыс. человек.

4 ноября армия Израиля нанесла удар по школе Усамы бен Заида, находившуюся под управлением Агентства ООН по делам беженцев и организации работ, которая расположена в секторе Газа.