В Казани пациент рехаба взял в заложники медсестру

В Татарстане пациент наркологического диспансера, проходивший лечение от алкогольной зависимости, взял в заложники медсестру, женщину спас завотделением. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Он напал на медсестру, приставил к ее горлу авторучку и потребовал выпустить его за ворота. Женщину спас заведующий отделением, 61-летний врач согласился на требования пациента и на своей машине вывез его и заложницу по указанному мужчиной адресу, где буйного пациента задержали правоохранители.