В Казани пациент рехаба взял в заложники медсестру

В Татарстане пациент наркологического диспансера, проходивший лечение от алкогольной зависимости, взял в заложники медсестру, женщину спас завотделением. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Инцидент произошел 5 ноября в республиканском наркологическом диспансере Татарстана. 44-летний мужчина, который проходил лечение от алкогольной зависимости, решил сбежать на волю.
Он напал на медсестру, приставил к ее горлу авторучку и потребовал выпустить его за ворота. Женщину спас заведующий отделением, 61-летний врач согласился на требования пациента и на своей машине вывез его и заложницу по указанному мужчиной адресу, где буйного пациента задержали правоохранители.
Возбуждено уголовное дело о захвате заложника, нападавший задержан, медсестра не пострадала.