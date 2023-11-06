Блиновская обвинила систему ПВО в нарушении своего домашнего ареста

Создательница «Марафона желаний» обязана носить специальный браслет, который фиксирует её местонахождение. Ей нельзя покидать свой дом. При этом браслет несколько десятков раз фиксировал нарушения. По словам Блиновской, устройство посылает сигналы из-за радаров ПВО, которые расположены рядом с её домом.

По данным канала, правоохранители приезжали к блогеру, но нарушений не заметили, она находился в месте исполнения меры пресечения. При этом проверка показала, что никаких систем ПВО у её дома нет.