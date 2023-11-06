Адвокат: стрелявшего в центре Москвы боксера посадят на 5-6 лет

Наказание за данное преступление предусматривает до семи лет лишения свободы.



В результате действий Иванова пострадали четыре человека. Вероятнее всего, у некоторых пострадавших будет зафиксировано причинение вреда здоровью средней тяжести (у одного был перелом носа), то есть дополнительный состав преступления, предусмотренный пунктом «д» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса. Это причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Наказание — еще до пяти лет лишения свободы.



Если у кого-то из потерпевших будет установлено причинение тяжкого вреда здоровью, также будет отдельная квалификация — до восьми лет лишения свободы.



В итоге получается: за хулиганство, которое ему вменяют сейчас, Иванову грозит до семи лет лишения свободы, а также есть потерпевшие, которым был нанесен либо средний, либо тяжкий вред здоровью. Если его признают виновным, то будет назначено наказание путем сложения за каждое совершенное преступление (поглощение менее строгого более строгим).



Я уверен, что сейчас Иванову изберут меру пресечения в виде содержания под стражей. А потом, если его признают виновным, то, я думаю, ему дадут в районе пяти-шести лет», — сказал Калинов.