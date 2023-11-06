Один из пострадавших в конфликте с боксером Ивановым рассказал о произошедшем

«Я в ответ попросил его убрать руку. На видео, которое было, там почему-то был вырезан этот момент. Но как раз-таки секунд 15—20 он меня толкает. Я продолжал ему говорить, чтобы он убрал руку. После чего случилась драка», — поделился он.